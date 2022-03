Cristian Garin tiene horario para debutar este sábado contra Pedro Martínez en Miami

El destacado tenista chileno Cristian Garin (30º en el ránking ATP) tiene horario para debutar este sábado en el Masters 1.000 de Miami, en Estados Unidos, contra el español Pedro Martínez (47º).

"Gago" verá acción en el segundo turno de la cancha 5 en Miami Gardens, por lo que el partido comenzará a las 12:30 horas aproximadamente (15:30 GMT).

Garin vuelve a la pista tras un mes fuera de las canchas, luego de perder el pasado 24 de febrero en octavos de final del ATP de Santiago contra Alejandro Tabilo, partido tras el que aseguró que un dolor de hombro no lo dejaba jugar con normalidad, razón por la que se bajó de la serie de Copa Davis contra Eslovenia.

El "Tanque" tiene una ventaja de 3-0 ante el europeo, quien eso sí viene en un gran momento, ganando su primer título profesional en el Chile Open, precisamente, por lo que será un duro escollo.

Además, Alexa Guarachi se estrenará junto a la china Xu Yifan contra la rumana Raluca Olaru y la ucraniana Nadia Kichennok, a partir de las 13:30 horas (16:30 GMT) en la cancha 7.

Ready for a jam-packed day of tennis at @HardRockStadium?



Full Order of Play > > https://t.co/mOhnXcZth1 pic.twitter.com/ACNnHBRIz2