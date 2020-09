Cristian Garin tras su eliminación del US Open: No me acostumbré en ningún momento al sistema

El tenista nacional Cristian Garin (19° del mundo) se mostró decepcionado tras caer en segunda ronda del US Open ante el kazajo Mikhail Kukushkin (90°) y aseguró que jamás puso adaptarse al certamen en medio de la pandemia del coronavirus.

"Sinceramente, no me acostumbré en ningún momento al sistema. Los partidos también son distintos, los ritmos son distintos. No sé cuántas horas jugué hoy, pero se me hizo larguísimo. Los partidos son más largos, más lentos", dijo "Gago", agregando que está "triste y desilusionado" con su derrota.

"No tenía otra opción porque en Chile no podía entrenar. No pude competir en ninguna exhibición antes", agregó el deportista, que confesó haber estado en el abierto estadounidense "mucho más nervioso de lo normal".

"Creo que no estoy cerca del nivel y la confianza con la que venía jugando, pero es un año raro en cuanto a lo deportivo. Es todo improvisado", cerró.