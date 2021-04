Cristian Garin: Traté de buscar mayor profundidad y atacar más, creo que lo hice bien

El tenista nacional Cristian Garin (24° de la ATP) explicó las claves de su victoria sobre el canadiense Félix Auger-Aliassime (21°) en Montecarlo y contó que su entrenador le dijo que buscara golpes más profundos en relación al juego del lunes, que fue aplazado hasta este martes.

"Las condiciones fueron muy distintas, ayer fue un día muy largo, llegamos a las 9 de la mañana y nos fuimos a las 6 de la tarde. Hoy creo que jugué más sólido, serví mejor. Félix ayer estaba jugando muy agresivo, buscando mucho las líneas y hoy creo que estuve más sólido que él", dijo tras el encuentro a Tennis TV.

"Puse un poco más de kilos a la tensión de la raqueta, intenté jugar más profundo, estaba jugando muy corto ayer y él hacía muchos ganadores, mi entrenador me dijo que buscara mayor profundidad y tratara de atacar más. Creo que lo hice muy bien", explicó.

También Garin comentó que su superficie favorita es la arcilla "pero intento mejorar en las pistas duras. Este año empecé con una lesión en la muñeca y no pude jugar Australia, empecé la temporada jugando en arcilla y fue una manera distinta de iniciarla. Ahora me siento feliz de estar jugando en Montecarlo, me siento saludable, así que tengo que seguir adelante".

Sobre su próximo rival, el australiano John Millman, contó que "es un jugador muy sólido, he visto sus partidos y juega muy bien, pero todos acá lo hacen, solo tengo que seguir mejorando".