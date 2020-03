Cristian Garin venció de manera virtual a Djokokvic y se consagró en Indian Wells

El tenista chileno Cristian Garin se quedó de manera virtual con el torneo de Indian Wells tras vencer en la final al serbio Novak Djokovic en una votación diseñada por la cuenta TennisTV, perteneciente a la ATP.

Garin se impuso en variadas votaciones generadas que marcaban el destino del partido en uno u otro sentido, quedándose con la victoria por un doble 6-3.

A lo largo del torneo, Garin fue ganando diversos partidos, entre ellos a Stan Wawrinka, a Alexander Zverev, a Dominic Thiem y a Diego Schwartzman.

Olé olé olé olé, Chile, Chile! 🇨🇱@Garin_Cris beats Djokovic 6-3 6-3 to complete an incredible run and win the virtual Indian Wells 2020 title! pic.twitter.com/LIk26bihr1