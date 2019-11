Cristian Garin y la Copa Davis: Tenemos un grupo muy parejo, se va a definir por detalles

El tenista nacional Cristian Garin (34° en el ránking ATP), en conversación con nuestro enviado especial de Al Aire Libre en Cooperativa a España, Ernesto Contreras, palpitó la participación de Chile en la Copa Davis que comienza la próxima semana.

"Estoy muy contento de estar aquí, es muy especial ver a los mejores equipos del mundo trabajando y haciendo lo mismo que nosotros, es la primera vez que se hace este formato y es súper especial. Estos días han sido buenos, me he sentido bien, el periodo de adaptación ha sido bueno y espero seguir mejorando y que el equipo siga sintiéndose mejor", sostuvo "Gago" en la Caja Mágica de Madrid.

"Tenemos un grupo muy parejo, se va a definir por pequeños detalles, las condiciones son muy parecidas a las que vengo compitiendo las semanas previas, sé a lo que vengo. Además, Copa Davis es algo muy especial para mí, me encanta jugar, me encanta representar a mi país, así que ahora estar en el Grupo Mundial después de tantos años es un orgullo", comentó.

Sobre su camino en el torneo a lo largo de su carrera, la primera raqueta nacional dijo que "mis primeras experiencias en Copa Davis fueron muy difíciles de aceptar, era muy joven, tenía 16 años y no sé si fue una buena decisión, pero sí me costó mucho asumir la presión. Me tocó llevarla, fue una etapa difícil en mi carrera, pero me sirvió para lo que estoy viviendo ahora, me doy cuenta de muchas cosas y he aprendido mucho en el tenis".

En otros temas y hablando de la ATP Cup de enero de 2020, en la que Chile comparte grupo con Serbia, Francia y Sudáfrica, Garin señaló que "era uno de mis objetivos, lo dije desde marzo. Haber clasificado también es buenísimo. Partir el año jugando con jugadores como (Novak) Djokovic y otros top ten o top 20 me permiten preparar bien lo que será el comienzo de temporada. Seguir rodeándome con los mejores jugadores es lo que me interesa".

Sobre la designación de Marcelo Ríos como capitán del equipo para aquel torneo, el "Tanque" aseveró que "me gusta seguir la línea de Copa Davis. Claramente Nicolás (Massú) no puede porque está con Dominic Thiem y obviamente le pregunté a Marcelo si podía y de momento me dijo que sí, debe definir unos detalles con la gente de ATP".

Finalmente, Cristian Garin analizó su mejor temporada en el circuito y aseguró que "el comienzo fue súper difícil, pero en ningún momento del año me sentí jugando mal. Creo que esa es la clave, mantuve la paciencia. En la temporada de arcilla jugué muy bien, tuve grandes partidos que me ayudaron en la confianza, bajé tras Roland Garros, no tuve una segunda parte del año extraordinaria, pero estuve sólido, pero sin duda aprendí".

