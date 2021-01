Cristian Garin y la derrota en Delray Beach: Las condiciones fueron horribles, pero debo pensar en lo que viene

El chileno Cristian Garin, 22° en el ranking mundial, analizó la dura derrota en su estreno en Delray Beach ante el local Christian Harrison (789°) y afirmó que el rendimiento de este sábado "fue algo raro" y criticó a la organizacion del torneo estadounidense.

"Hoy jugué mal, pero creo que debo seguir jugando. Las condiciones fueron horribles, pero debo seguir pensando sobre lo que viene. El año pasado perdí mis primeros cuatro partidos, no es bueno comenzar así, pero no tengo malas sensaciones debido a las condiciones", declaró ante los medios, según consignó Séptimo Game.

Respecto a esas condiciones, Garin reclamó por las pelotas marca Penn que se utilizaron durante el torneo.

"No me gusta quejarme después de los partidos, pero esta vez lo amerita. No entiendo como la ATP acepta unas pelotas como las de esta semana, creo que es el primer torneo donde juego con unas pelotas tan malas y era como jugar en altura", explicó.

"Eso empareja mucho el juego, venía jugando muy bien, con un ritmo de entrenamiento increíble...Yo vine aquí para sumar partidos, agarrar sensación de torneos, pero fue imposible. Entrené toda la pretemporada con la pelota que se juega en Australia (Dunlop), y llegué aquí y jugué con una pelota con la que no jugaba desde muchos años atrás", agregó.

Finalmente, expresó sus dudas de cara al desarrollo de la temporada y el Abierto de Australia.

"Para ser honesto, no sé si tengo los pasajes para Australia. Estos tiempos son difíciles para todos, para los jugadores y las organizaciones. Sé que los jugadores se están quejando, yo aún no entiendo la cuarentena que debemos realizar allá, será difícil, pero las reglas son reglas", aseveró.