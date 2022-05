Cristian Garin y su balance tras Roma: Estoy competitivo y cerca de mi mejor nivel

El destacado tenista nacional Cristian Garin (45º en el ránking ATP) se mostró conforme pese a caer en cuartos de final del Masters 1.000 de Roma con Alexander Zverev (3º) y expresó que está recuperando su rendimiento más destacado.

Garin nos dijo Al Aire Libre en Cooperativa: "Fue una muy buena semana, estuve competitivo. Ya la anterior había sido buena, con partidos de alto nivel y esta fue mejor en todo sentido, estoy compitiendo al nivel de cuando estaba en mi mejor momento, estoy cerca de eso, disfrutando y aprendiendo mucho".

"A pesar de haber perdido, tuve mis oportunidades hoy, me llevo una buena preparación para Roland Garros, el regreso a las buenas sensaciones de competencia, y me veo bien para lo que queda de año", añadió "Gago".

También apuntó específicamente al juego con Zverev: "El saque marcó una diferencia en los momentos importantes, todos los games fueron muy jugados. Tuve muchos 0-30 y 15-40 y no pude aprovecharlos. Me faltan partidos como éste, jugarlos me da una perspectiva de lo que me falta".

"También debo ser consciente de dónde vengo, jugando un año de semanas malas, de malas sensaciones, así que debo ser realista. Físicamente me siento muy bien y mentalmente mejorando mucho. Es lo que más me llevo de esta semana", siguió el "Tanque" con sus positivas observaciones.

"Alguna decisión en un momento clave pude haber fallado. El jugó más suelto en el segundo set, es distinto con la confianza de haber ganado el primero, que pudo ser para cualquiera. Hicimos un buen análisis con mi entrenador. Ahora toca viajar a Valencia, entrenar unos días y después ir a Roland Garros, donde llego con buenas sensaciones, ojalá salir sembrado, que es algo importante", cerró el número uno de Chile.

El segundo Grand Slam de la temporada comienza con su cuadro principal el domingo 22 de mayo en París.