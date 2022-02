Cristian Garín y su derrota en Córdoba: Fue un partido bastante malo, de los peores de mi carrera

El chileno Cristian Garin, 18 en el ranking mundial, fue muy autocrítico este jueves tras perder en su debut en el ATP 250 de Córdoba y señaló que el partido ante el argentino Sebastián Báez (77°) ha sido uno de los peores de su carrera.

"Fue un partido bastante malo, de los peores de mi carrera en cuanto a sensaciones. Él, igualmente, tiene mucho mérito, pero de mi parte siento que no estuve a la altura. Tuve un primer set regular y después no me pude encontrar. Se notó la poca adaptación que tuve", explicó Garin.

Entre sus argumentos, "Gago" comentó que tuvo una "interención el pie" después del Abierto de Australia, porque "por un problema en el dedo, no podía caminar. Me sentía mejor, pero llegué al límite".

"No fue la preparación conveniente, pero no es excusa. Jugué muy mal. Tengo que seguir entrenando fuerte", sentenció el chileno en la rueda de prensa.

El próximo desafío de Garin en la gira sudamericana será el ATP 500 de Río de Janeiro, desde el 14 de febrero.