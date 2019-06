Duelo de Cristian Garin en Hertogenbosch comenzará con tres horas de retraso

Una accidentada jornada se ha vivido este miércoles en el ATP 250 de s-Hertogenbosch, luego de que fuertes lluvias en Rosmalen, Holanda, obligaran a reprogramar la jornada, lo que retrasó considerablemente el duelo entre el chileno Cristian Garin (32°) y el local Robin Haase (67°), por los octavos del final del certamen.

Las última información entregada por las redes sociales del torneo, indican que los duelos del día recién se van a comenzar a disputar a las 10:00 horas de Chile (16:00 horas en Holanda).

Es por ello que el duelo del número uno de Chile quedó agendado para las 11:30 horas aproximadamente en la cancha central, algo que se mantiene en incertidumbre, en todo caso, ya que continúan las malas condiciones del tiempo en la zona.

The rain has stopped! 🎾🙌



Check out the updated order of play 👉 https://t.co/BrzOSFEOtG#LibemaOpen