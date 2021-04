El experimentado Richard Gasquet será el primer rival de Garin en Estoril

El experimentado tenista francés Richard Gasquet (52° de la ATP) se transformó en rival del chileno Cristian Garin (22°) en los octavos de final del ATP de Estoril, en Portugal.

El jugador galo de 34 años superó en su estreno en la arcilla lusitana al argentino Juan Ignacio Londero por 6-3 y 7-5 en la primera ronda del torneo.

Garin y Gasquet no registran duelos previos y se espera que el partido entre ambos se juegue este miércoles.

