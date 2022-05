Garin debutará ante un invitado en el Masters de Roma y tiene a Carlos Alcaraz en el horizonte

La organización del ATP Masters 1000 de Roma dio a conocer el cuadro principal del torneo, en donde participará el tenista chileno Cristian Garin (39°), quien debutará este domingo ante el italiano Francesco Passaro (366°).

En caso de que "Gago" avance de ronda, lo espera un duro rival, top 10 del mundo; el español Carlos Alcaraz (9°), que ya está clasificado para la fase de 32 participantes.

Alcaraz actualmente está disputando el Madrid Open, y eliminó en cuartos de final a Rafael Nadal (4°) por 6-2, 1-6 y 6-3. El rival del murciano en busca de la final será Novak Djokovic (1°).

La competencia principal en Roma durará una semana, entre los días 8 y 15 de mayo.

Revisa el cuadro masculino del Masters 1000 de Roma:

Here is the #IBI22 men's main draw 💥



Make your predictions!#tennis pic.twitter.com/CaATULgVw6