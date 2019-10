Garin, Nadal y grandes estrellas del deporte promocionan las Finales de la Copa Davis

Los basquetbolistas Pau Gasol y Ricky Rubio, los futbolistas Andrés Iniesta y Antoine Griezmann, la atleta Yelena Isinbáyeva, el piloto Marc Márquez, el jugador de hockey sobre hielo Wayne Gretzky y el de balonmano Nikola Karabatic, todos ellos campeones del mundo, son protagonistas de la campaña publicitaria de las Finales de la Copa Davis, que también incluye al tenista chileno Cristian Garin y al español Rafael Nadal.

"Todos fuimos campeones" es el lema que conduce el video difundido este miércoles por el grupo Kosmos, organizador del evento, con dos versiones diferenciadas para España y el resto del mundo.

Pau Gasol, Ricky Rubio, Andrés Iniesta, Antoine Griezmann, Yelena Isinbáyeva, Marc Márquez, Wayne Gretzky y Nikola Karabatic recuerdan el respaldo que sintieron de su país durante la conquista de sus respectivos títulos mundiales.

Esa es la sensación que quieren vivir en Madrid los tenistas Rafael Nadal, Kei Nishikori, Fabio Fognini, Karen Khachanov, Diego Schwartzman, los hermanos Mike y Bob Bryan y el número uno de nacional, Cristian Garin, asimismo protagonistas del video promocional de las Finales de la Copa Davis.

Esta competición por equipos estrenará formato entre el 18 y el 24 de noviembre en Madrid. Las selecciones de Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Kazajistán, Países Bajos, Rusia y Serbia competirán por el título.

