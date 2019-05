Garin tras su derrota: Viendo el lado positivo me voy antes a París y recupero unos días la rodilla

Cristian Garin vio cortada una importante racha de triunfos en el circuito ATP este miércoles al caer en su estreno en Ginebra frente al japonés Taro Daniel. Uno de los motivos que explicó la derrota del chileno fueron sus molestias físicas, lo que también le impidió actuar en el partido de dobles que tenía agendado junto al argentino Juan Ignacio Londero.

Pese a lo anterior "Gago" luce optimista para el importante desafio que se acerca. El chileno competirá desde la próxima semana en Roland Garros, y espera estar recuperado para el fin de semana.

"Vengo hace unos días jugando con un poco de dolor, tampoco me sentí muy bien jugando hoy, pero hay torneos en los que pasa esto, él también jugó un buen partido. Viendo el lado positivo me voy antes a París y recupero unos días la rodilla; tengo ganas de ir a París y enfocarme ahí al cien por ciento", comentó el chileno.

Respecto a sus expectativas en el segundo Grand Slam de la temporada, Garin comentó que desea principalmente "seguir jugando como vengo", ya que los "resultados van a depender de otras cosas".

"Vengo haciendo las cosas bien, el calendario me gusta mucho así que debo enfocarme a recuperar la rodilla. Hoy no me sentí ni cerca del cien por ciento, y espero quizá jugar el domingo, son cuatro días para recuperarme y sentirme mejor", cerró.

El momento del partido contra Daniel donde Garin recibió asistencia médica por sus problemas físicos: