Garin: Tuve miedos en el inicio de la temporada, pero en Sudamérica los dejé atrás

El chileno confesó que no tuvo buenas sensaciones en Australia.

En medio de un renovado presente, el tenista chileno Cristian Garin vio frenado su impulso en el circuito de la ATP, suspendido por la pandemia del coronavirus, ante lo cual aseguró que tuvo inicio más complejo de lo esperado.

"Este año quería autodemostrarme que quería más. Entrené más que nunca. En Australia no me sentí para nada bien, me generó ciertas dudas. En la gira sudamericana dejé los miedos atrás y gané dos torneos", reconoció la primera raqueta nacional en un live de Instagram con Horacio de la Peña.

"Compito muy bien. Siento que a diferencia de otros jugadores, voy de menos a más en los torneos cuando avanzo rondas. De las últimas ocho finales, he ganado siete, eso me ha dado mucha confianza. Tengo una velocidad media muy buena y físicamente estoy muy bien", añadió.

Sobre su cuarentena, Garin admitió que no ve mucho tenis.

"No soy de mirar mucho tenis. Me gusta ver como yo juego. Pero de copiarle a un jugador, a (Guillermo) Coria lo miré mucho cuando chico. (David) Nalbandian, (Marat) Safin y (Carlos) Moyá también. Son los jugadores que vi cuando crecí. En la actualidad no soy de mirar mucho, con lo que mira el 'Gringo' (Andrés Schneiter) basta y sobra", aseguró.