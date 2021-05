La ATP saludó a Garin por su cumpleaños con un gran punto ante Berrettini en Madrid

Cristian Garin (28° del mundo) cumplió 25 años este domingo y lo celebró con una importante victoria sobre Juan Ignacio Londero (100°) en la primera ronda de Roland Garros.

Más allá de esto, la ATP quiso homenajearlo con un tremendo punto que ganó este año 2021 ante el italiano Matteo Berrettini en el Masters 1.000 de Madrid, partido que perdió, pero en el que se lució con un gran rally, que tuvo una "Gran Willy" incluida.

Revisa el reconocimiento de la ATP:

Hopefully his big day is as incredible as this point!



Happy 25th Birthday to @Garin_Cris 🎉🎊 pic.twitter.com/Dt8hCUHJae