No sólo se perderá Copa Davis: Cristian Garin también se bajó de Indian Wells

El tenista nacional Cristian Garin (26º de la ATP), que se perderá la serie de Copa Davis ante Eslovenia por lesión, también se bajó del Masters 1.000 de Indian Wells.

Según confirmó el torneo este martes, la principal raqueta nacional no disputará el torneo estadounidense debido a una lesión crónica reagudizada en su hombro derecho.

De esta manera, Garin se tomará un descanso antes de volver al circuito con el fin de mejorar sus últimos resultados.

El último torneo que disputo Garin fue en ATP 250 de Santiago, certamen del que se despidió en segunda ronda tras caer con Alejandro Tabilo.

Indian Wells update:

OUT: Garin

IN: Majchrzak

Next: JM Cerundolo