¡Partidazo imperdible! Cristian Garin enfrentará a Novak Djokovic en The Boodles Challenge

Cristian Garín, actual 35° de la ATP, tendrá por primera vez un duelo ante un número uno del mundo: El chileno jugará contra el serbio Novak Djokovic en el torneo de exhibición The Boodles Challenge.

En el sorteo de la primera ronda, el criollo quedó emparejado con el ganador de 15 Grand Slams, y si bien su duelo no le sumará puntos en el circuito profesional, servirá para medir todo su progreso durante la presente temporada.

El "Tanque" entró al certamen para afinar detalles para su participación en Wimbledon, el tercer major del año.

Tras quedar eliminado del ATP de Queen's ante el croata Marin Cilic, el nacional volverá a las canchas este martes en el Stoke Park de Buckinghamshire. El detalle de la programación todavía está pendiente por parte de la organización.

En el torneo destacan además figuras como Stefanos Tsitsipas (6°), Karen Khachanov (9°), Fabio Fognini (10°), Diego Schwartzman (24°), Denis Shapovalov (27°), Grigor Dimitrov (48°) y Tomas Berdych (112°).

