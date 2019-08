Partido de Cristian Garin ante Alex de Miñaur en el US Open fue suspendido para este jueves

La lluvia amargó el partido del tenista nacional Cristian Garin (32° en el ránking ATP) y el australiano Alex de Miñaur (38°), el cual se suspendió recién iniciado, y se terminará este jueves desde las 11:00 horas (15:00 GMT) en las canchas exteriores de Flushing Meadows.

El chileno, quien tenía programado su duelo para las 11:00 de la mañana de este miércoles, debió esperar más de seis horas para recién entrar a la cancha, debido a las malas condiciones del tiempo en Nueva York.

Ya en la pista, "Gago" solo pudo disputar un juego completo y la mitad del otro, antes de que de las precipitaciones azotaran otra vez el USTA Billie Jean King National Tennis Center, por lo que el partido debió detenerse otra vez. Poco después la organización informó la suspensión de la jornada.

Due to the weather, the Wednesday day session -- Session No. 5 -- has been cancelled for all matches on the outer courts.#USOpen pic.twitter.com/ePdWFUMGVj