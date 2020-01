Partido de Cristian Garin ante Stefano Travaglia fue suspendido por lluvia en el Abierto de Australia

La lluvia fue protagonista en la primera jornada del Abierto de Australia y amargó el debut del tenista nacional Cristian Garin (36° en el ránking ATP) frente al italiano Stefano Travaglia (74°) el cual fue suspendido y se terminará en la segunda jornada del torneo.

El encuentro se detuvo tras el segundo juego del tercer set, cuando el chileno ganaba con comodidad el partido por 6-4, 6-3 y 1-1, momento en el que un aguacero comenzó a caer sobre Mebourne, dejando sin opción de competir a los jugadores.

El chileno mostró un interesante nivel en los primeros dos sets y parecía encaminado a llevarse su primera victoria del año, antes de que las condiciones del tiempo paralizaran la acción.

El compromiso se reanudará este lunes a partir de las 22:30 horas (01:30 GMT), en el segundo turno de la cancha 11 del Melbourne Park, donde no se preveen lluvias para el segundo día de competencias.

Además, se conoció el horario del partido entre el también nacional Alejandro Tabilo y el colombiano Daniel Galán, el cuál será este martes cerca de las 04:00 horas (07:00 GMT), cerrando la acción del día en el court 5.

