Pella criticó el programa de ayuda económica a tenistas y uso a Garin como ejemplo

El argentino Guido Pella reflexionó sobre el programa de ayuda monetaria para tenistas que crearon Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, señalando que es injusto que los jugadores, con realidades económicas distintas, paguen a los de peor ranking, usando al chileno Cristian Garin como ejemplo.

"Yo vivi esas estapas y lo veo muy diferente. Por ejemplo, Garin, un tenista que está 18 del mundo desde hace nada, pasó del 60 al 18. Me parece arbitrario decir que un ranking 18 pague tanto, porque su realidad económica no es así. Porque vas a ver gente como Jack Sock, que está fuera del top 100, que va a recibr ayuda, y tiene ganancias de 10 millones de dólares en su carrera", argumentó Pella, según consignó Punto de Break.

En la misma línea, sostuvo que "ese matiz debe ser considerado, no es igual que pongan 30 mil dólares Nole, Roger o Rafa, cuando tienen 100 millones de dólares de prize money."

Además, precisó que esta pandemia complicó más la situación de los tenistas, porque "no me pagan por el ranking, me pagan por los torneos que hago bien".

"El año pasado estaba entre los 20 primeros del ranking pero no me pagaban por eso, sino porque en los torneos me iba bien. Este año perderemos un montón de plata porque no competimos y no tengo seguro contra pandemia. Es cierto que estamos mucho mejor que los que están abajo, pero también que gastamos más dinero, nuestro nivel de inversión es superior a uno que está 300 en el ranking", explicó.

Por último, se alineó con Dominic Thiem y apuntó que la ayuda debe ser "para los que más la necesitan", porque "ningún tenista se muere de hambre".

"Prefiero destinar ayuda a la gente que no tiene para comer, yo soy de esa opinión", concluyó.