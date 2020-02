Técnico de Garin: Cristian va a estar peleando torneos grandes

Andrés Schneiter dice que el número uno de Chile no tiene techo.

Conforme con los dos títulos logrados en la gira sudamericana está el coach del tenista chileno Cristian Garin, el argentino Andrés Schneiter, quien reconoce que el número uno del tenis nacional está en condiciones de pelear torneos grandes.

"Cristian va a ser uno de los jugadores que va a estar pelando cosas. Pero no hay que desesperarse. Cristian recién lleva un año en este circuito y ahora está para competir mejor en los torneos grandes, y una vez que logre eso, va a tener sus chances. Lo mismo pasa con las canchas duras. En arcilla se siente en su casa y en cemento, no es que no se sienta bien, pero todavía le falta jugar un poco más", dijo el entrenador en diálogo con El Mercurio.

"Cristian ha derrotado a Tsitispas, a Zverev y ellos son los que vienen detrás, así es que él que puede entrar en esa parte. Hay que empezar a jugar con ellos y ver si podemos dar ese salto", añdió.

Schneiter contó que no se esperaba un comienzo así: "Y ahora estamos recién en febrero y ya tenemos dos títulos, incluido un ATP 500", comentó.

"Con Cristian es un proceso y no sé el techo que tenga porque él jugando, entrenando, lo hace a un nivel muy alto", comentó.