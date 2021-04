De la Peña ante cuestionamientos por clínicas de tenis: Nadie me llamó de Contraloría para decir que está mal

El ex tenista y entrenador Horacio De la Peña reaccionó tras los cuestionamientos a una serie de clínicas a cargo de su empresa que fueron contratadas en varias municipalidades, que están en la mira de Contraloría y la Superintendencia de Educación.

El foco de atención es que en algunas comunas el programa "Masificando el tenis" presuntamente fue financiado con fondos de la Subvención Escolar Preferencial, cuestión que está fiscalizando la Superintendencia de Educación, según reveló un reportaje de Canal 13.

"Para emitir una factura tengo que haber ido, luego entregar lo que prometí, cumplir con una cierta cantidad de chicos, fotos. Eso me lo exigen en cada municipio, intendencia, en lo que sea, por cada cosa que hago. Eso es lo que hago", dijo en primera instancia al citado medio.

En esa línea dijo que no desconoce que se puedan haber utilizado fondos de la ley FAEP (Fondo de Apoyo a la Ley Pública) o la ley SEP: "Sé que lo utilizan pero es como que diga que si quieres jugar al tenis conmigo se paga con tarjeta de crédito, con un cheque o una cuenta... o sea, me puedes pagar como quieras, siempre y cuando yo te cumpla".

"A mí nadie me llamó de Contraloría para decir que esto está mal", agregó.

Por eso, comentó que "no soy el que evalúa y lo cierto es que según mi entendimiento los fondos FEP y FAEP son para mejoramiento de la calidad de los chicos, el programa 'Masificando el Tenis' va en contra de la obesidad, el sedentarismo, a favor del deporte y la familia".

Al ser consultado sobre si fue contratada su empresa para un servicio de capacitación para salvavidas, contestó que "tengo una empresa y tenemos distintos rubros, dentro de todos los rubros hay profesionales que se acercan para poder ejecutar distintas cosas, pero no es un tema que yo me dedico como Horacio de la Peña. Una cosa es la empresa y otra es Horacio de la Peña".

"A mí me buscan por distintos temas y yo personalmente sé hacer algunas y otras las hace la gente a la que subcontrato para hacer distintos productos, es imposible que Horacio de la Peña sepa hacer de todo. Está claro que mi 'expertisse' no es ese, por eso tengo que subcontratar a alguien que me pide un servicio en ese rubro. Está claro que es imposible que ocnozca de todos los rubros", aclaró.

De todos modos, desde la Superintendencia de Educación aclararon que se encuentran fiscalizando a los municipios para determinar si se cumplen las condiciones para que estos gastos sean financiados con la Subvención Escolar Preferencial".