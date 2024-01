Diego Schwartzman vio frenada su impresionante racha en Grand Slamsjugando consecutivamente

El tenista argentino Diego Schwartzman (114° del mundo) cayó ante Denis Kudla y no estará en el cuadro principal de un Grand Slam después de 36 participaciones seguidas, una racha que sostuvo por 10 años.



"Se me corta una racha de 36 grand slams jugando main draw... duro volverse a casa rápido de una gira tan linda", mencionó el tenista en su cuenta de instagram.

Agregó que "el tenis me dio demasiadas cosas que jamás hubiera imaginado y esta racha fue una de ellas. Los años me hacen disfrutar de semejante logro y no reprocharme nada".

El argentino cayó ante el estadounidense número 163 del mundo por 6-7, 4-6 en el qualy del Abierto de Australia, por lo que ahora se prepara para su participación en el Córdoba Open y Argentina Open.