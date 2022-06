Diego Schwartzman y Pedro Martínez sufrieron robos en su hotel en Eastbourne

Las habitaciones de hotel del argentino Diego Schwartzman y el español Pedro Martínez fueron desvalijadas esta semana en el torneo de Eastbourne (Inglaterra), con algunos objetos personales de valor sustraídos.



Martínez, número 49 del mundo, dijo, en declaraciones a The Guardian, que cuando llegó el lunes a su habitación vio que le faltaba el reloj, que recorrió toda la habitación buscándolo y que finalmente bajó a recepción a denunciar el robo. "15 minutos después apareció Diego que le había pasado lo mismo", apuntó Martínez.

"Me robaron el reloj y a Schwartzman algunos objetos de valor. Pasé una mala noche, esa es la verdad. No dormí apenas. Ha sido difícil jugar, pero me he intentado concentrar en jugar", añadió.