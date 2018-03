El duro intercambio verbal que se dio en el Masters 1.000 de Miami

El Masters 1.000 de Miami fue el escenario de un escándalo entre el ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas, quienes tuvieron un agrio enfrentamiento verbal una vez termina el duelo a favor del primero.

Medvedev acusó a su rival de decirle "ruso de mierda". "¿Crees que eso es normal?", le dijo al juez de silla, quien bajó para frenar su ímpetu. El ruso desafió al griego a que lo mirara a los ojos, pero Tsitsipas nunca levantó su cabeza.

Eso no fue todo: "Es mejor que te calles. Pides baño de emergencia y demoras 5 minutos. Haces let y no pides perdón. Eres un niño que no sabe pelear".

El duelo en la cancha terminó 2-6, 6-4 y 6-2 para Medvedev, pero el mal sabor de boca no se lo saca nadie al ruso.

Este fue el momento: