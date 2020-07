La triste revelación del sueco Robin Soderling: Llegué a buscar en Google cómo suicidarme

El ex tenista sueco Robin Soderling, que fue número cuatro del mundo y dos veces finalista de Roland Garros y que en la actualidad es el capitán del equipo de Copa Davis de su país hizo unas tristes revelaciones sobre la depresión por la que atraviesa y que lo llevó a retirarse del tenis en el 2015.

Söderling, que llegó a buscar por internet distintas formas para suicidarse, abandonó el deporte profesional oficialmente por una mononucleosis, pero el ex deportista confesó que llevaba sufriendo problemas años antes de serle diagnosticada esa enfermedad.

"Tenía ansiedad constante, me roía por dentro. Me sentaba en el departamento y miraba al vacío sin entender, el ruido más pequeño me provocaba pánico. Cuando una carta caía sobre la alfombra, me entraba tal pánico que me caía al suelo. Si sonaba el teléfono, temblaba de miedo", dijo en Radio de Suecia.

Según el nórdico, su alto nivel de exigencia personal le pasó la cuenta, pues creía que solo podía perder ante tres jugadores del circuito y que si caía ante otros, "me sentía un fracasado, un perdedor".

Soderling contó además que después de su último partido profesional, en la final del Abierto de Suecia del 2011, comenzó a caer en un abismo sin fondo: "Me entró pánico, empecé a llorar. Lloraba y lloraba. Volví al hotel y me tiré en la cama, cada vez que pensaba en salir a la pista, entraba en pánico. Por primera vez sentí que independientemente de cuánto quisiera, no podía, ni aunque me pusieran una pistola en la sien", contó.