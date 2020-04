Fabio Fognini propuso cerrar la temporada 2020 y evalúa no volver a jugar en Asia

El destacado tenista italiano Fabio Fognini, 11° en el ránking ATP, aseguró en medio de su cuarentena que evalúa no volver a jugar en el continente asiático, luego que brotara el coronavirus en China durante los últimos meses. Además, propuso que la temporada 2020 se cierre.

Fognini señaló en conversación con Corriere della Sera que "en este momento me resulta difícil imaginar la recuperación. Soy honesto: lo siento porque son grandes torneos y dan tantos puntos, pero no sé si volveré a Asia. Ya en los Juegos Olímpicos de Tokio este año no habría ido. Mi mayor temor no es tomar el virus, sino transmitirlo. Ya no estoy solo. Soy papá y esposo".

Además, añadió que "escuché a Djokovic, Dimitrov, López y Federer, que está en Suiza agradable y tranquilo. Tengo mi propia idea: que no se juegue más en 2020. ¿Cómo se responsabiliza un director de torneo por la salud de los jugadores, el personal, los medios de comunicación y los espectadores? Ayer estaba hablando de eso en el chat con Perin, Criscito y Viviano, mis amigos del fútbol. El discurso económico está bien, pero no me moveré hasta que esté 110 por ciento seguro. ¿Perderé puntos y dinero? Paciencia".

En la misma línea, cuestionó a las federaciones de fútbol que están pensando en regresar o que no han detenido la actividad: "Para mí están locos. Miles de personas han muerto y piensan en el fútbol ... Bromean con la salud de las personas, simplemente persiguen el negocio. ¿Cuál es el punto de reapertura sin espectadores? ¿Cuál es el significado de San Siro vacío? No existe, vamos".

Finalmente, Fognini descartó el retiro: "Me gustaría dejar la actividad estando competitivo, en mis términos. No me veo desde el número 80-90 en el mundo para remar en los retadores para ascender en el ranking. Estoy en el puesto 11 del ranking, es cierto que tengo algunas dolencias, pero aún me gustaría quitarme algunos caprichos: otro Master 1000, quizás Roma, si es un Grand Slam mejor".