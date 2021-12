Este miércoles arranca el Masters Legión Sudamericana con Fernando González a la cabeza

Este miércoles 15 de diciemebre, hasta el sábado 18, se desarrollará en el Club Palestino de Las Condes, el Masters Legión Sudamericana en el que las raquetas de la región buscarán consolidar un año lleno de éxitos y donde estará Fernando González como principal nombre.

González, Mariano Zabaleta y Santiago Giraldo, entre otras destacadas glorias del tenis de la región jugarán una exhibición para dar por cerrado el Circuito Dove Men+ Care por este 2021.

El proyecto es liderado por el ex argentino Horacio De La Peña, quien ha potenciado las oportunidades para los nuevos talentos del tenis sudamericano.

La programación del miércoles 15 de diciembre contempla los siguientes partidos:

18:00 horas: Tomás Barrios vs. Gonzalo Lama

A continuación: Alejandro Tabilo vs. Guido Andreozzi

A continuación: Franco Squillari vs. José Acasuso

Para las jornadas de viernes y sábado está confirmada la participación del triple medallista olímpico y ex No. 5 del mundo, Fernando González. Adjuntamos fotos de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo. Sígannos en: