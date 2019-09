John McEnroe al equipo de Europa: Estoy empezando a hartarme de ustedes

El capitán de la selección del Resto del Mundo, John McEnroe, quien este domingo sufrió su tercera derrota ante Europa en tres ediciones de la Copa Laver, felicitó a su rival en el otro banquillo del torneo, Bjorn Borg, aunque confesó que comienza a cansarse de la hegemonía del viejo continente en esta competición.

"Ha sido un fin de semana increíble, quiero felicitar al Team de Europa, fue fantástico. Encontraron una forma de hacerlo y estoy empezando a hartarme de ustedes", bromeó la leyenda estadounidense del tenis ante los 17.000 espectadores que llenaron la arena Palexpo de Ginebra.

El duelo Europa-Mundo se decidió en el tercer set de desempate del último partido, en el que el alemán Alexander Zverev venció al canadiense Milos Raonic.

Pese a la derrota, McEnroe dijo sentirse muy orgulloso de sus jugadores en esta edición, que "se dejaron la piel", y prometió dar lo máximo para conseguir la primera victoria para los no europeos en la edición de 2020, que se disputará del 25 al 27 del próximo año en el TD Garden de Boston (EEUU).

"Si no ganamos en Boston estoy apañado", advirtió en la rueda de prensa posterior al último partido el exjugador, quien ha llevado la rivalidad que mantuvo con Borg en la cancha los años 70 y 80 a los banquillos gracias al actual torneo.

El antiguo número uno sueco felicitó por su parte a su equipo por "un tenis increíble" en el que esta vez, admitió, "hizo falta algo de suerte" para imponerse al equipo del Resto del Mundo.

"Dicen que tengo hielo en la sangre, pero esta semana ha sido muy estresante para mí, pasé muchos nervios y estoy contento de que saliéramos adelante, me enorgullece este equipo", afirmó ante los periodistas.

