Del Potro regresó a Argentina para comenzar larga recuperación de su fractura de rodilla

El tenista argentino Juan Martín Del Potro (11° en el ránking de la ATP) regresó a su natal Tandil, Argentina, para comenzar su larga recuperación, luego de ser operado por una fractura en la rotula de su rodilla derecha, sufrida el pasado 19 de junio en el torneo de Queen's en Londres, Inglaterra.

La "Torre" dio a conocer esto en su cuenta de Twitter, con el mensaje: "Después de pasar días muy duros, ya estoy en mi lugar, descansando tranquilo junto a mi familia y amigos. Gracias de corazón por todo el apoyo".

