El lamento de Del Potro: Es triste volver a pasar por esto, no me lo esperaba ni un poco

Juan Martín del Potro estaba ilusionado con poder competir en Wimbledon, pero una lesión mientras competía en el ATP de Londres lo obligó a cancelar toda su agenda: volvió a sufir una fractura en la rótula de su rodilla derecha, por lo cual deberá ser operado.

El argentino publicó este viernes un mensaje a sus seguidores a través de Instagram, y ahí explicó que un equipo médico le aseguró que su mejor opción es pasar por el quirófano para poder recuperarse. El 12° de la clasificación mundial, visiblemente afectado, aseguró que "no esperaba ni un poco" volver a a atravesar esta situación, que ya lo marginó de las canchas en octubre del año pasado.

"Hola a todos, quería contarles que me fracturé de nuevo la rodilla derecha y después de haber hecho estudios y hablar con los médicos me aconsejaron que la cirugía era el mejor tratamiento. Obviamente les pregunté cuál era la mejor opción pensando en mi salud y en mi rodilla y en el tenis, y me contestaron sin dudas que la operación era la opción correcta, así que lo voy a hacer mañana en Barcelona", dijo el espigado jugador.

"Como se imaginarán es un momento duro, es triste para mí volver a pasar por esto, no me lo esperaba ni un poco", agregó, recordando la misma lesión que sufrió en el Masters 1.000 de Shanghai, que desupés de superarla le quitó regularidar durante los últimos cuatro meses.

"Si el otro día fue mi último partido de tenis o no, hoy no lo sé. Mañana ya voy a estar operado, no sé lo que va a pasar más adelante. Que pueda recuperarme bien, que pueda tener salud en mi rodilla. Voy a saber para qué estoy más adelante", dijo, para después agradecer el "apoyo y todo el cariño" que le transmiten sus seguidores por redes sociales.