Juan Martín Del Potro fue operado con éxito de su fractura de rótula derecha

El tenista argentino Juan Martín del Potro (12° en el ránking ATP) fue operado con éxito este sábado en Barcelona de la fractura de rótula derecha que se produjo el pasado martes en el torneo de Queen's, en Londres, durante el partido contra el canadiense Denis Shapovalov (25°).

"El paciente Juan Martín del Potro ha sido operado con éxito en el día de hoy en la clínica Creu Blanca de Barcelona de su fractura de rótula derecha", señaló un comunicado oficial emitido por el entorno del tenista.

Esto fue corroborado por el propio jugador en su cuenta de Twitter, en la que sostuvo que "la operación salió muy bien. Ya recuperándome. Gracias por sus mensajes de apoyo y aliento!".

Del Potro, quien se espera esté cerca de seis meses fuera de las canchas, se resbaló en un pasaje del choque contra Shapovalov en Queen's, que se disputa sobre hierba, encuentro que ganó, pero que el último del certamen, ya que después de este se retiró.

El tenista argentino volvió a sentir dolores en la rodilla que ya se había dañado el pasado año y que le obligaron a estar inactivo durante las cuatro últimas semanas del 2018 y que han limitado a cinco torneos su recorrido en el circuito ATP en el presente curso.

La operación salió muy bien. Ya recuperándome. Gracias por sus mensajes de apoyo y aliento! 👍🏼💖🤗🤕



Surgery went well. Now entering rehab mode. Thanks for your support, I really appreciate it! pic.twitter.com/QZRtUCarWm