Juan Martín del Potro se someterá a una cuarta cirugía en su rodilla derecha

El tenista argentino Juan Martín del Potro, actualmente en el ránking 173 de la ATP, confirmó este lunes que tendrá que volver a someterse a una cirugía en su rodilla derecha, por una lesión que lo ha tenido alejado de las canchas desde 2019.

A través de su cuenta de Instagram, el ex número 3 del mundo indicó que tendrá que operarse por cuarta vez su rodilla por problemas en su rótula, aunque en esta pasada lo hará en Chicago y con uno de los mejores ortopédicos del mundo.

"Me encuentro en Chicago; hace muchos meses que vine hablando con el doctor Jorge Chahla. Mañana me voy a someter a otra cirugía de rodilla: hemos probado muchísimos tratamientos conservadores y alternativos y no tuve buenos resultados, por lo que creemos que la mejor opción es la cirugía", cuenta el tandilense en un video.

"Él sabe el deseo que tengo de volver a jugar al tenis, de estar en los Juegos Olímpicos. Decidimos hacer esto lo antes posible, es lo mejor. No vienen siendo semanas fáciles: desde que murió mi papá, todo me cuesta muchísimo. Un día me levanté, llamé al médico y le dije que vamos a intentarlo", apuntó.

Para Finalizar, Del Potro expresa que: "Hoy la realidad es esta, así lo sentí y no quiero dejar de intentarlo. Mañana toda la fuerza y la energía que me manden va a ser bien recibida, me va a ayudar mucho para pasar por esta nueva piedra en mi camino y se los voy a agradecer de corazón. Les mando un abrazo a todos y cuídense".