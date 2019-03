Juan Martín del Potro tampoco jugará el Masters 1.000 de Miami

El argentino Juan Martín del Potro (8° de la ATP) avisó que tampoco jugará el Masters 1.000 de Miami a raíz de la rebelde lesión que arrastra en su rodilla derecha.

El número 8 del mundo informó en su cuenta de Twitter que "lamentablemente no podré jugar el Miami Open este año por mi lesión de rodilla. Espero verlos el año próximo".

Del Potro se bajó antes del Masters de Indian Wells, donde defendía el título, y del ATP 500 de Acapulco, en el que igualmente era el campeón vigente.

Antes llegó a cuartos de final del campeonato de Delray Beach.

Del Potro se sometió a una terapia regenerativa en su rodilla derecha y por ello perderá los 360 puntos que obtuvo el año pasado al llegar hasta semifinales en el campeonato floridano, por lo que caerá varias posiciones en el ranking.

Lamentablemente no podré jugar el @miamiopen este año por mi lesión de rodilla. Espero verlos el año próximo 🤗



Unfortunately I won’t be able to play in Miami this year. Looking forward to coming back in 2020!