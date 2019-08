Juan Martín del Potro volverá a las canchas en el ATP 250 de Estocolmo

El argentino Juan Martín del Potro volverá a las canchas luego de una larga ausencia en el Abierto de Estocolmo, ATP 250 que se disputará en Suecia desde el 14 al 20 de octubre.

El trasandino jugó por última vez en el ATP 500 de Queen's, Inglaterra, torneo que abandonó por una fractura de rótula.

Luego de someterse a una operación y anunciar hace algunos días que estaba listo para la acción, fue el propio tenista el que anunció su regreso a través de Twitter.

"Estoy feliz de poder anunciarles mis torneos del regreso, que serán Estocolmo y Viena. Ambos son muy especiales en mi carrera porque tuve la suerte de ganarlos. La recuperación marcha muy bien", indicó.

La cuenta en Twitter del torneo ratificó la información: "Bienvenido de regreso Juan. Estamos muy emocionados que el ex campeón de Grand Slam y dos veces ganador del Abierto de Estocolmo juegue el torneo", señaló.

El campeonato sueco se disputa indoor sobre pista dura.

Welcome back Juan! We are really exited that former Grand Slam Champion and two-time SO winner Juan Martin del Potro is playing Intrum Stockholm Open. pic.twitter.com/NHUaXBqBkV