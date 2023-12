Kyrgios abrió cuenta en OnlyFans: Los deportistas no pueden solo presentarse en la cancha

El popular tenista australiano Nick Kyrgios (192° del mundo) volvió a acaparar la atención fuera del terreno de juego al anunciar durante esta jornada que compartirá fotos en la conocida plataforma de contenido para adultos, OnlyFans.

"Esto se volvió mucho más loco... ¡únete a mí en OnlyFans! ¡Suscribirse es gratis para todos! Todo, desde detrás de escena hasta en la cancha y la vida cotidiana. Nos vemos a todos ahí", escribió el deportista a través de sus redes sociales.

Después de llegar a la final en Wimbledon 2022 y perder contra el serbio Novak Djokovic, Kyrgios no ha conseguido disputar partidos oficiales en este año y se vio marginado por múltiples lesiones en su muñeca, rodillas y pie.

En ese sentido el deportista compartió una declaración a través de sus historias de Instagram aclarando que: "Están revolucionando las redes sociales y yo quería ser parte de eso. Los deportistas ya no pueden simplemente presentarse en la cancha o en el campo. También tenemos que presentarnos en línea. Quiero crear, producir, dirigir y ser propietario de contenidos. Ese es el futuro".

