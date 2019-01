Lleyton Hewitt denunció amenazas por parte de Bernard Tomic

El ex tenista australiano Lleyton Hewitt, actual entrenador del equipo de Copa Davis de su país, denunció amenazas por parte de su compatriota y jugador profesional Bernard Tomic (88° en el ranking ATP).

La razón de éstas puede ser la molestia del deportista con el ex número uno del mundo por disputar un partido de dobles en la serie frente a Austria, donde quedaron eliminados, siendo que el ex tenista era el entrenador y no un jugador activo.

"No he hablado con él durante más de un año, debido a las amenazas que hemos recibido yo y mi familia por parte de Bernard Tomic", afirmó Hewitt.

Por su parte, Tomic, no dudo en criticar la acciones de su actual seleccionador en el equipo australiano: "Todo se centra en Lleyton. Él odiaba a Tennis Australia y ahora al parecer le encanta. ¿Qué pasó?".

Además aseguró que sus compañeros de equipo Nick Kyrgios y Thanasi Kokkinakis piensan lo mismo que él. Ambos tenistas se han caracterizado por tener varias polémicas en sus carreras.