La ATP destacó a un niño tenista de seis años que "la rompe"

La ATP destacó en su cuenta de Twitter a Etah, un niño tenista de seis años que deslumbra en redes sociales por su gran habilidad con la raqueta.

"¿Buscando motivación de día lunes? ¡Solo mira como Etah de seis años la rompe!", escribió el organismo junto con un video del pequeño deportista.

El registro lleva más de 2 mil 400 likes en la popular red social y decenas de comentarios por parte de los usuarios.

Mira el video de Etah publicado por la ATP:

After some #MondayMotivation?



Just look at six-year-old Ethan rippin' it! 😮



🎥: @davidlax_ (IG)pic.twitter.com/TMzl7ss915