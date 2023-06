La impactante confesión de Kyrgios: "Terminé en un psiquiátrico para tratar mis problemas"

El tenista australiano Nick Kyrgios impactó al mundo con sus revelaciones en el nuevo episodio de la serie "Break Point" de Netflix, en donde contó sobre fuertes problemas de adicciones que lo llevaron a un psiquiátrico en la temporada 2019.

En la serie documental, Kyrgios reveló duros momentos que vivió tras perder con Rafael Nadal en la segunda ronda de Wimbledon ese año, según detalló The Australian.

"Bebía alcohol, tomaba drogas, me alejé de mi familia y de mis seres queridos. Cuando perdí en Wimbledon, me desperté en la cama y mi padre lloraba a mi lado. Me di cuenta de que no podía seguir así y terminé en un servicio psiquiátrico de Londres para tratar mis problemas", confesó.

Incluso afirmó que incluso tuvo pensamientos suicidas.

"Si observan con atención mi brazo derecho, verán los restos de las autolesiones. Tenía pensamientos suicidas, no quería levantarme y encontrarme solo jugando delante de todo el mundo", expresó.

Finalmente, indicó que el tratamiento psiquiátrico funcionó: "Me volvieron a poner en el buen camino".