Dominik Hrbaty: Si Marcelo Ríos jugara hoy, sería un tenista más común

El eslovaco comentó los partidos que disputó ante el ex número uno del mundo.

El ex tenista eslovaco y actual capitán de Copa Davis, Dominik Hrbaty, analizó la carrera de Marcelo Ríos y aseguró que para su época el ex número uno del mundo era un extraordinario, aunque dijo también que hoy el juego del "Chino" es más común verlo en el circuito.

"Marcelo era top, pero cuando me tocaba enfrentarlo yo me sentía cómodo. Era talentoso, capaz de jugar bien en casi todas las superficies, con muchos ángulos y variedad. Hoy es muy común ver eso, pero en esa época, no. En ese sentido, si Ríos jugara hoy, sería un jugador más común, pero en nuestra época fue extraordinario", dijo Hrbaty en diálogo con El Mercurio.

El eslovaco también tuvo palabras para el genio del zurdo: "A muchos jugadores no les gustaba Marcelo Ríos, y otros tuvieron problemas con él. En mi caso, nunca tuvimos inconvenientes y jugamos partidos muy duros. Le gané siempre y no le di muchas oportunidades porque le jugué muy fuerte, muy rápido", dijo.

"El era muy talentoso, pero tenía un tipo de juego que me acomodaba porque no sacaba con mucha potencia. Su derecho era peligroso, pero si uno lograba ponerle presión, aumentaban las posibilidades de vencerlo. Disfruté mucho ganarle, pero también verlo jugar, porque era muy bueno", añadió.



Con respecto a lo que se viene en Copa Davis, donde Chile debe enfrentar a Eslovaquia como visitante, el ex número 12 del orbe explicó que "es difícil predecir (el potencial del equipo chileno), por el tope de fechas de Roland Garros y ver si estarán todos disponibles en ambos equipos. Si la serie se pospone y Chile tiene a Nicolás Jarry, es levemente favorito. Garin es un jugador top y es fuerte en más de una superficie, pero la Copa Davis es un torneo especial".