Marcelo Ríos ahora se lanzó contra el Presidente: "Deje de hacer cagadas"

El ex tenista nacional Marcelo Ríos reaccionó en su cuenta de Instagram a la polémica que protagonizó el Presidente Sebastián Piñera, quien fue visto en una playa sin mascarilla, y le pidió que "pare de hacer cagadas".

Con una captura de la noticia surgida este lunes en que el Mandatario se autodenunciará tras su paseo por Cachagua, el ex número uno de la ATP señaló que "en temas tan importantes y que comprometen otras vidas hay que ser objetivo".

"Seré muy de derecha, pero puta, Sr. Piñera, pare de hacer cagadas, perdón la expresión, pero hay que ser hueón para ser presidente y no ponerse máscara -en rigor, mascarilla", escribió en su red social.

Según Ríos, en Estados Unidos, donde vive hace algunos años, el presidente Donald Trump "hace las mismas hueás, pero cabe recordarle que usted no es Trump. El aquí hace y deshace porque tiene huevos".

"Ojalá muestre su multa públicamente, porque si no deja abierta la puerta a que cualquier persona no ocupe máscara. Si el Presidente no lo hace, porqué lo tengo que hacer yo. Presi pare de cagarla", terminó Ríos.