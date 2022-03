14:25 | Marcelo Ríos: En el tenis se han farreado todo, los presidentes han sido un desastre, no sacan jugadores y no apoyan a los tenistas jóvenes #CooperativaContigo

14:24 | Marcelo Ríos y eliminación de la Roja: Es lo mismo que me pasó a mí... Cuando ganamos somos los mejores, y cuando perdemos, somos como la mierda #CooperativaContigo

14:22 | Marcelo Ríos: No hablo de deportes en que no he competido.. Para eso, hay otros hueones #CooperativaContigo

14:21 | Marcelo Ríos y su salida de la Copa Davis: No me sentí apoyado por el equipo ni me sentía cómodo con el presidente, así es que preferí dar un paso al costado #CooperativaContigo

14:20 | Marcelo Ríos: Perú no debiera ser un rival difícil para Chile #CooperativaContigo

14:19 | Marcelo Ríos sobre Tabilo: Hablé con él y le dije que sin desmerecer a su técnico, necesita otro entrenador para dar el salto #CooperativaContigo

14:19 | Marcelo Ríos: A Garin lo veo entrenar muy bien, pero creo que llega a los partidos y algo le pasa. Le miras la cara y no sabes si vas ganando o subiendo #CooperativaContigo

14:17 | Marcelo Ríos: Vi a jugar a Tabilo en Chile, ha mejorado mucho y tiene mucho talento #CooperativaContigo

14:14 | Marcelo Ríos: Lo que juega la Isidora es increíble, a ella le gusta, le encanta y dice que quiere ser profesional y por eso le estoy dando la posibilidad de ir a la Academia de Nick Bolletieri #CooperativaContigo

14:12 | Marcelo Ríos: Kyrgios es el único que hace el tenis entrenido hoy en día, porque el tenis hoy es tan aburrido como era en mi tiempo. Es muy entrenido verlo y hubiese sido entretenido un partido con él #CooperativaContigo

14:11 | Marcelo Ríos: Será una cancha de carpeta azul. Es bonito jugar en el Monticello, se hace entretenido para la gente y para uno #CooperativaContigo

14:10 | Marcelo Ríos: A veces las exhibiciones son arregladas, y yo le dije que no a Alex, porque estamos 5-5 y yo quiero quedar 6-5 arriba. Después capaz nunca más volvamos a jugar #CooperativaContigo

14:09 | "Chino" Ríos: En una exhibición la gente sabe, y trato de que sea algo entretenido y para eso me preparo #CooperativaContigo

14:07 | Marcelo Ríos: Tenía una lesión y eso me impidió jugar ante Kyrgios, así es que me infiltré y me tengo que operar, así es que salió este partido con Corretja #CooperativaContigo

14:06 | Marcelo Ríos anuncia su partido ante el español Alex Corretja: Será un partido muy entretenido, porque es uno de los rivales más parejos de mi carrera #CooperativaContigo

14:05 | En Al Aire Libre en Cooperativa conversamos con Marcelo Ríos, ex número uno del tenis mundial #CooperativaContigo