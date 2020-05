Marcelo Ríos por liberación de Rafael Garay: Este tipo de gente no puede andar suelta

El ex tenista chileno Marcelo Ríos se mostró molesto con la liberación del economista Rafael Garay, quien fue declarado culpable de múltiples estafas y que obtuvo el beneficio de la libertad condicional por su buen comportamiento en el marco de la pandemia de coronavirus.

El "Chino" se manifestó en su estilo con un mensaje en su cuenta de Instagram, en donde señaló que "no sé si ustedes recuerdan a Bernard Madoff lo deben recordar, ese estafador obviamente a otro nivel de estafa, pero igualmente cuando cometes este tipo de delito que no es menor".

"No puedes dejar a un tipo enfermo libre como si nada, yo aquí hablo por mí y puedo estar equivocado, pero a Madoff le dieron cadena perpetua de facto, oficialmente 150 años de prisión. Yo no sé cómo funciona la ley, pero ese tipo de gente no puede andar suelta, es una falta de respeto hacia la gente que estafó", agregó.

Mira el mensaje de Marcelo Ríos en Instagram: