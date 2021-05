Marcelo Ríos se desligó del documental de Amazon: "Lo están haciendo sin mi consentimiento"

Marcelo "Chino" Ríos desistió de participar en un documental de la plataforma Amazon Prime, que busca contar la vida e historia del ex número uno del mundo.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Ríos expresó que "no voy a participar por diferentes razones. Quiero que sepan que lo están haciendo sin mi consentimiento, cosa que me molesta bastante, ya que no sé de qué se va a tratar".

Agregó que "hay gente que se aprovecha y hace cosas de una manera que creo que sería más fácil y más prudente hacerlas preguntándole a la persona que va a salir ahí o de la persona de quien se trata el documental".

El ex tenista cerró diciendo que "no sé qué gracia tiene hacerla si yo no voy a estar presente en ese documental. Muchas gracias y chao, nos vemos".