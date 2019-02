Maria Sharapova se bajó del Abierto de Miami tras operación en el hombro derecho

La tenista rusa Maria Sharapova (29ª de la WTA), ganadora de cinco torneos Grand Slam, anunció su baja del Abierto de Miami de este año a causa de una operación que se realizó en el hombro derecho.

"Me acabo de bajar del Abierto de Miami y quiero entregar una actualización sobre mi hombro", escribió la siberiana, que también se bajó de Indian Wells, en sus historias de Instagram.

"Como muchos saben, he luchado con dolor en el hombro desde el verano pasado. Por diez semanas desde el US Open me enfoqué en fortalecer mi articulación para soportar un tendón reparado de forma quirúrgica y un pequeño desgarro", indicó.

"Aunque mi hombro se puso fuerte, al dolor no le ayudaron los impactos. Después de varias opiniones de distintos profesionales en varios países, la semana pasada tuve un pequeño procedimiento que me tomará algunos días para sanar", escribió.

El hombro de Sharapova le ha traído molestias al menos desde el 2007 y en el 2008 se operó por primera vez, lo que la sacó del top 100. En el 2013 también se perdió gran parte de la temporada por el mismo motivo.