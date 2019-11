Cabal y Farah alcanzaron las semifinales del Masters de Londres con ayuda de dupla francesa

Los colombianos Juan Sebastián Cabal (1° de la ATP en dobles) y Robert Farah (1°) avanzaron a las semifinales del Masters de Londres como segundos del Grupo "Max Mirnyi", tras la victoria en dos sets (6-3 y 7-6 (4)) de los franceses Pierre-Hugues Herbert (14°) y Nicolas Mahut (3°).

Cabal y Farah, que recibieron este jueves el trofeo de la pareja número uno del mundo, cumplieron con su parte durante el primer turno de la jornada al vencer a los alemanes Kevin Krawietz (7°) y Andreas Mies (8°), campeones de Roland Garros, por 7-6 (7) y 6-2.

Tras el triunfo, tuvieron que esperar a que la pareja gala superara al holandés Jean-Julien Rojer (22°) y al rumano Horia Tecau (21°). Los finalistas del año pasado ayudaron a los colombianos sumando su tercera victoria del torneo en dos sets, clasificándose primeros de grupo y dejando sin opción a Rojer y Tecau, terceros en la clasificación.

Es el segundo año que Cabal y Farah se meten en semifinales, después que también alcanzaran dicha ronda en la temporada pasada, en su debut en el torneo.

El próximo desafío de los sudamericanos será ante el neozelandés Michael Venus (18°) y el sudafricano Raven Klaasen (11°).

