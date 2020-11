Daniil Medvedev remontó a Dominic Thiem y se consagró campeón del ATP Finals en Londres

El ruso Daniil Medvedev (4° de la ATP) remontó al austríaco Dominic Thiem (3°), pupilo del chileno Nicolás Massú, por parciales de 4-6, 7-6(2) y 6-4 y se consagró campeón del ATP Finals que se disputó en Londres.

Medvedev tuvo un flojo primer set y se encontró con un Thiem lleno de confianza, que aprovechó sus posibilidades y se puso en ventaja.

No obstante, el adiestrado por Massú comenzó a manifestar dudas en su juego y a no capitalizar sus chances, cayendo primero en un tie break en la segunda manga y después en un parejo parcial, que tuvo atractivos puntos, pero que se inclinó para el joven y eficiente ruso.

Medvedev sumó importantes 1.500 puntos en el este torneo y acecha al propio Thiem, quien de no tener un buen comienzo en 2021, cederá su lugar en el podio del ranking mundial.

Además, se trató de la última versión del torneo en la capital inglesa, ya que desde el próximo año y por cinco temporadas, se jugará en Turín, Italia.

