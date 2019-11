La programación de las dos primeras jornadas del Masters de Londres

Las Finales ATP, el Masters de Londres, arrancarán este domingo con la disputa de los encuentros entre el serbio Novak Djokovic (2°) y el italiano Matteo Berrettini (8°) y el que medirá al suizo Roger Federer (3°) y al austríaco Dominic Thiem (5°), por el Grupo "Borg".

El lunes, por el Grupo "Agassi", el ruso Daniil Medvedev (4°) se medirá con el griego Stefanos Tsitsipas (6°), mientras que el español Rafael Nadal (1°) chocará con el alemán Alexander Zverev (7°).

Cada día comenzará con un partido de parejas, correspondiente al Masters de dobles.

Revisa la programación de las dos primeras jornadas:

Domingo 10 de noviembre

Rajeev Ram (EE.UU.) / Joe Salisbury (GBR) vs. Raven Klaasen (SUD) / Michael Venus (NZL), 09:00 horas

Novak Djokovic (SRB) vs. Matteo Berrettini (ITA), no antes de las 11:00 horas.

Lukasz Kubot (POL) / Marcelo Melo (BRA) vs. Ivan Dodig (CRO) / Filip Polasek (ESQ), no antes de las 15:00 horas.

Roger Federer (SUI) vs. Dominic Thiem (AUT) , no antes de las 17:00 horas.

Lunes 11 de noviembre

Kevin Krawietz (ALE) / Andreas Mies (ALE) vs. Jean-Julien Rojer (HOL) / Horia Tecau (RUM), a las 09:00 horas.

Daniil Medvedev (RUS) vs. Stefanos Tsitsipas (GRE), no antes de las 11:00 horas.

Juan Sebastián Cabal (COL) / Robert Farah (COL) vs. Pierre-Hugues Herbert (FRA) / Nicolas Mahut (FRA), no antes de las 15:00 horas.

Rafael Nadal (ESP) vs. Alexander Zverev (ALE), no antes de las 17:00 horas.