Raven Klaasen y Michael Venus debutaron con triunfo en el dobles del Masters de Londres

El sudafricano Raven Klaasen (11° del ránking ATP en duplas) y el neozelandés Michael Venus (18°) debutaron con triunfo este domingo en el cuadro de dobles del Masters de Londres, luego de superar al binomio compuesto por el británico Joe Salisbury (23°) y el estadounidense Rajeev Ram (24°).

La victoria para Klaasen y el oceánico se dio por parciales de 6-3 y 6-4, tras una hora y 7 minutos de partido.

Gracias al triunfo la pareja tomó el liderato del Grupo B del certamen. En otro duelo de la jornada, Lukasz Kubot y Marcelo Melo enfrentarán a Ivan Dodig y Filip Polasek.

- Así fue el triunfo de Klaasen y Venus:

First win of the #NittoATPFinals ✅@ravenklaasen & @mike_venus defeat Ram/Salisbury 6-3, 6-4 to begin their campaign in London 👏



🎥: @TennisTV pic.twitter.com/g2QTe1G1kK