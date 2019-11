Thiem tumbó en infartante duelo a Djokovic y selló su paso a semifinales del Masters de Londres

Dominic Thiem (5° en el ranking ATP), pupilo del chileno Nicolás Massú, tumbó en un infartante partido al serbio Novak Djokovic (2°) por parciales de 6-7(5), 6-3 y 7-6(5), y aseguró su clasificación a las semifinales del Masters de Londres.

"Nole" deberá definir su paso a la ronda de cuatro mejores del torneo en un "duelo de campanillas" ante el suizo Roger Federer (3°), que más temprano se impuso al italiano Matteo Berrettini (8°).

El partido fue emocionante de principio a fin y en el primer set sorprendió con un quiebre de lado y lado hasta llegar a un disputado tie break, en el que Djokovic mostró toda su jerarquía y selló la manga a su favor, con apenas dos errores no forzados en 65 minutos.

Esto no hizo decaer a Thiem, quien rápidamente mostró su respuesta con un inmediato rompimiento en el segundo parcial, el cual puso sostener durante los games siguientes para novelar una historia que ya tenía en esos instantes mucho nervio y tensión.

El tercer set fue una batalla. Primero con el dirigido por Massú poniéndose arriba con un quiebre, y después con un recuperado serbio, quien emparejó el marcador y puso presión hasta el final del parcial en busca de cerrar el encuentro a su favor rápidamente.

Por su parte, Thiem aprovechó la ansiedad de su rival y logró sacar por el partido en el duodécimo game de la manga, desaprovechando la opción, pero llegando a un nuevo tie break, en el que inclinó definitivamente el partido en su rumbo y ganarlo, tras casi tres horas con 51 golpes ganadores.

Ahora, el austríaco debe preparar su duelo del viernes ante Berrettini, misma jornada en la que Djokovic y Roger Federer se jugarán la vida en este torneo.

